Rioleringswerken in de Wijnhuizestraat afgerond

Sint-Lievens-Houtem Burgemees­ter De Knyf (NH) blikt tevreden terug: “Drukste Winterjaar­markt sinds met betalende toegang wordt gewerkt”

De voorbije Winterjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem was de drukste in jaren. “Vorig jaar hebben we omwille van COVID alle bezoekers moeten tellen. Toen waren het er 50.000 en dit jaar was het nog een pak drukker”, aldus burgemeester Tim De Knyf (NH).

13 november