RESTOTIP. La Casita in Zottegem: proef Spanje op je bord

Op het einde van de Hoogstraat in Zottegem ligt La Casita, wat Spaans is voor huisje. Het is de kok en gastvrouw hun bedoeling om in een warm, rustgevend kader, een huiselijke sfeer te creëren. En dat gevoel krijgt je ook meteen zodra je er binnenkomt. Benieuwd of de gerechten even hartelijk zijn als de ontvangst? Wij staken de benen onder tafel.