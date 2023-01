RESTOTIP. Aleandro Luparello in Zottegem: proef Sicilië op je bord

Herzele Tal van verenigin­gen krijgen onderkomen in voormalig rusthuis Ter Leen: “We hebben iedereen betrokken bij de plannen zodat ze krijgen wat ze nodig hebben”

Niet de gemeentediensten, maar enkele plaatselijke verenigingen krijgen een onderkomen in het voormalig rusthuis Ter Leen in Herzele. “In eerste instantie verhuizen de verenigingen die nu nog gehuisvest zijn aan Gemeentelijke Basisschool De Kerstentuin naar het oude rusthuis. Eind dit jaar willen we het voorontwerp klaar hebben", zegt schepen van Jeugd Benjamin Rogiers (Open Vld).

18 januari