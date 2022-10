Residentie ‘t Neerhof schenken sleutelhangers aan dienst Oncologie

Zottegem Personeel klaagt hoge werkdruk in WZC Egmont aan: "Bestuur lacht ongenoegen weg"

De werkdruk in woonzorgcentrum Egmont in Zottegem wordt stilaan onhoudbaar. Vakorganisatie VSOA-lrb ontvangt hier reeds geruime tijd signalen over. Het personeel klaagt over te hoge werkdruk en slechte communicatie met het bestuur. “Het bestuur en directie wil kostte wat het kost hun wil doordrijven, waardoor personeel ontslag neemt, ziek wordt of een vorm van loopbaanonderbreking neemt", stelt Lise Bosmans vast.

17 oktober