REDCHALLENGE Van wimpels en vlaggen tot dansende kinderen en King Kevin: Zottegem kleurt rood-geel-zwart na uitdaging van Matz Sels

Zottegem kleurde vrijdag zwart-geel-rood voor de ‘Red Challenge’ van VTM Nieuws en hln.be. Niemand minder dan Matz Sels daagde de inwoners uit om alles uit de kast te halen om het Belgisch voetbalelftal aan te moedigen. Aan het enthousiasme van de Zottegemnaren te zien, worden de Duivels Europees kampioen. Vlaggen en wimpels wapperen in de straten, in de scholen heerst een duivelsgekte en de zorgsector staat als één team achter de Romelu Lukaku en co. Zelfs de oudere inwoners van de Egmontstad gaan compleet uit de bol.

Een dag na de felbevochten overwinning tegen Denemarken verkeert Zottegem nog in een feestroes. In deelgemeente Leeuwergem ruimen Bjorn Van Ruyskensvelde en zijn echtgenote Julie de restanten van een uit de hand gelopen feestje op. “Elke wedstrijd maken we er een feest van. Met lege bierbakken hebben we een muur gebouw waarin de tv zit. Met wat hapjes en drankjes creëren we hier een leuke sfeer", zegt Bjorn.

In een appartementsblok op de Bruggenhoek in het centrum van Zottegem is Dominique Philips de stuwende kracht achter de duivelsgekte. “Aan elk balkon hangt een vlag en tijdens de wedstrijden supporteren we om het luidst. Na elke gewonnen wedstrijd komen we op het balkon om te klinken", zegt ze.

Ook de zorgsector deed massaal mee. Vzw De Hoop, een kleinschalige, huiselijke voorziening die volwassenen met een beperking begeleidt en woonzorgcentrum De Vlamme in Erwetegem namen de uitdaging met beide handen aan. De Hoop organiseerde een penaltycup voor haar cliënten en in De Vlamme mochten de bewoners hun kennis over de Rode Duivels etaleren in een voetbalquiz. AZ Sint-Elisabeth is helemaal ondergedompeld in de EK-sfeer. “Op alle afdelingen hangen vlaggen en medewerkers en patiënten van onze psychiatrische afdeling hebben twee grote duivels gemaakt. Het kinderdagverblijf, dat aan ons ziekenhuis verbonden is, heeft spandoeken vol verfhandjes in de drie kleuren opgehangen", zegt Nicky De Temmerman.

Volledig scherm Ook de oudste bewoner van De Vlamme (102) supportert nog mee. © Frank Eeckhout

Dan zijn er nog de scholen. De basisschool van het Koninklijk Atheneum Zottegem bracht een reuzegrote slogan aan op de speelplaats en de kinderen van ‘t Waterpleintje overspoelden het Kruiswaterplein in Sint-Goriks-Oudenhove. VBS Grotenberge kleurt al een hele week rood. Daar vullende leerlingen elke wedstrijd een pronostiek in. De horeca laat zich evenmin onbetuigd. Geert Van De Velde van Barry’s in Erwetegem serveert rode drankjes en rode gerechten aan zijn klanten en bakker Bart Schelstraete van bakkerij Sint-Anna maakte donderdagnacht een chocoladen King Kevin. “Een eerbetoon aan de winnaar", zegt de bakker.

Volledig scherm Bakkerij Sint-Anna ging voluit, met een chocoladen King Kevin (met speelnummer 7) en tal van lekkernijen in de Belgische kleuren. © Frank Eeckhout

De gekste taferelen zijn weggelegd voor Schilderken in Sint-Maria-Oudenhove. Daar maande Kelly Van de Velde al haar buren aan om hun gevels te bevlaggen. Pascal Goessens rijdt er zelfs door het dorp met een levensgrote Lukaku door het schuifraam van zijn wagen.

