Raad van State vernietigt GRUP N42 Zottegem - Wetteren: Geen spade in de grond voor 2026

Nieuwe website luidt start toeris­tisch seizoen in: “Welgekomen ondersteu­ning voor het groeiend toerisme in onze stad”

De start van de zomer luidt het toeristische seizoen in Zottegem in. Dit jaar is het startschot extra bijzonder, want voor het eerst kunnen toeristen hun bezoek plannen aan de hand van de nieuwe toeristische website. “Niet alleen zijn we de Poort tot de Vlaamse Ardennen, met onze bezienswaardigheden hebben we ook cultuurliefhebbers heel wat te bieden", zegt schepen van Toerisme Evert De Smet (N-VA). Wat is er allemaal te vinden op de website?