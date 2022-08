Quiz bij 11.11.11 Zottegem

wielrennen beloften Ben Squire nieuwe leider in Ronde van Oost-Vlaanderen: “Het wordt een hectische slotrit”

De Ronde van Oost-Vlaanderen voor beloften is vier dagen ver en kende al vier leiders. In Pollare nam Ben Squire de leiding over van Sebastian Larsen. Hij trekt met één seconde voorsprong op de Noor naar de finale in Merelbeke.

15 augustus