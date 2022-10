Provincie Oost-Vlaanderen lanceert spannend erfgoedmysterie voor tweede graad basisonderwijs

Stanlie is een webtool voor leerkrachten van de tweede graad basisonderwijs om samen met hun leerlingen een spannend mysterie op te lossen. Ze leren alles over erfgoed bewaren door zelf op onderzoek uit te gaan en problemen op te lossen. Alles speelt zich af in en rond de school. “We zijn bijzonder trots op dit nieuwe educatieve aanbod Stanlie. Niet alleen leert het leerlingen en leerkrachten van alles bij over erfgoedzorg, dat gebeurt ook volgens actuele didactische tendensen. Bovendien spelen we in op de nood van archeologische depots in Oost-Vlaanderen om meer en meer aan educatieve publieksarcheologie te doen", zegt gedeputeerde voor Erfgoed An Vervliet.