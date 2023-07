Prijzen voor huizen in Zottegem stijgen, appartementen worden goedkoper

Populaire pastoor Alain B. (71) bekent seksueel misbruik: Vaticaan start onderzoek, maar parket niét

Alain B. kreeg een medaille voor bijzondere diensten aan de koning, was kort te zien in de Vlaamse huiskamers en richtte een eigen jeugdbeweging op. Maar de 71-jarige priester uit Brakel bleek één groot geheim te hebben. Het verhaal van zijn seksueel misbruik in Vlaanderen, dat nu leidt tot een onderzoek in het Vaticaan.