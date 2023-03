Praatcafé over langer thuis wonen met dementie

Ergotherapeuten Pieter Van Ruyskensvelde (AZ Sint-Elisabeth) en Phaedra Van Hoof (LM Oost-Vlaanderen) leggen uit welke hulpmiddelen er bestaan om personen met dementie langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Een praatcafé dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Telkens wordt een ander onderwerp toegelicht door een ervaringsdeskundige. De ongedwongen sfeer in het café creëert tevens de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met andere lotgenoten. Dit is een gratis initiatief en iedereen is welkom.