Politie vraagt uit te kijken naar vluchtauto na diefstal in Velzeke

Aan de Provinciebaan in Velzeke zijn vrijdag rond 18.15 uur dieven op heterdaad betrapt. Volgens het signalement zijn de daders gevlucht in een grijze monovolume van het merk Toyota. De auto draagt de Franse nummerplaat ED966RX.

De politie vraagt via het buurtinformatienetwerk om waakzaam te zijn. Wie informatie kan verstrekken over de diefstal of de vluchtauto, wordt verzocht onmiddellijk de politie te bellen op het nummer 101.