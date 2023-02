PASSIONELE MOORDEN. Een populaire hoofdredacteur, een buitenechtelijke affaire. En dan staat er iemand met een bijl voor de deur

Sint-Lievens-Houtem "Geen goesting om schulden van andere gemeenten af te betalen”. Houtemse burgemees­ter is tegen verplichte fusie, maar heeft hij gelijk?

Burgemeester Tim De Knyf (NH) steekt het niet onder stoelen of banken: hij is tegen een gedwongen fusie. Ook een vrijwillige fusie ziet hij niet zitten. “Waarom zouden we", vraagt hij zich openlijk af. “Financieel zijn wij een gezonde gemeente met veel minder schulden dan de ons omringende gemeenten.” Maar klopt dat ook?

