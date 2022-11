Overdekte kerstmarkt in Zottegem loopt vol voor Rode Duivels

Zottegem Na overleg tussen stadsbe­stuur en Batopin: geen extra cash points in deelgemeen­ten

Ondanks aandringen van het Zottegemse stadsbestuur komen er geen extra cash point in de deelgemeenten. “Ondanks ons uitdrukkelijk verzoek om bijkomende cash points te voorzien in Sint-Maria-Oudenhove of Velzeke, wijst Batopin erop dat het aantal transacties in tien jaar tijd gehalveerd zijn en dat men op Zottegems grondgebied enkel in de stedelijke kern wil investeren", laat schepen Brecht Cassiman (N-VA) weten.

