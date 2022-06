Opendeurdag IVV Sint-Vincentius Campus Zottegem: maak kennnis met nieuwe richting ‘Studeren en Werken’

Zottegem Markt wordt weekend lang Rock Zottegemp­lein: "Met walk of fame en muziek"

De Markt van Zottegem wordt dit weekend omgetoverd tot Rock Zottegemplein. “Na twee jaar zonder festival kijken we samen met alle vrijwilligers enorm uit naar het tweede weekend van juli. Nog 21 nachten en het is zover. Omdat we zo staan te popelen, keren we even terug naar de plek waar het 28 jaar geleden allemaal begon: de Markt in Zottegem", zegt organisator Kurt De Loor.

17 juni