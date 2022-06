Opendeurdag in opendeur Stedelijke Academie Beeldende Kunst

In september starten de nieuwe lessen van de SABK. De academie wil het nieuwe schooljaar niet onopgemerkt laten voorbijgaan en nodigt daarom iedereen uit op haar opendeurdag op zaterdag 4 juni. “De opendeurdag is het ideale moment om te proeven van het aanbod. Zeker tijdens de workshops en de open ateliers worden bezoekers uitgenodigd om hun creativiteit de vrije loop te laten gaan. De opleidingen aan de SABK focussen op creativiteit, waarbij de individuele begeleiding door de docenten voorop staat. Dat is een van de grootste sterktes van ons deeltijds kunstonderwijs in Zottegem. Ook in betaalbaarheid blinken we uit”, zegt schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V). Meer info over het aanbod op sabkzottegem.be of op de opendeurdag op 4 juni.