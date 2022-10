Op wandel langs Zottegemse trage wegen tijdens Dag van de Trage Weg

Trage wegen zijn paden en wegen voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegen, jaagpaden of doorsteekjes. De voorbije jaren maakte Zottegem, in samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, verschillende trage wegen opnieuw toegankelijk. Tijdens de Dag van de Trage Weg wordt heel Vlaanderen aangespoord om de trage wegen in hun buurt te (her)ontdekken. Deze 20ste jubileumeditie is de ideale gelegenheid voor de Zottegemnaren om op pad te gaan in eigen streek.