Ook Zottegem moet financiële plannen bijsturen: “Maar de belastingen gaan we niet verhogen”

Momenteel zijn we in Zottegem volop bezig met de aanpassing van het meerjarenplan”, licht schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V) toe. “Bij de presentatie van de jaarrekening 2021 eind juni toonden de cijfers aan dat we onze financiën netjes op orde hadden. We realiseerden, zoals elk ander jaar, een mooi overschot en hadden voldoende financiële middelen om de investeringen zelf te financieren. Sterker nog: al voor het derde jaar op rij slaagden we erin de historische schuld verder af te bouwen om ons zo te wapenen voor de toekomst. Ik maakte toen al de kanttekening dat de financiële uitdagingen die op ons afkwamen niet min zouden zijn. Nu we de oefening gestart zijn, is het heel duidelijk dat er ingrijpende maatregelen genomen moeten worden, willen we de financiën gezond houden. De reserves die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd smelten als sneeuw voor de zon.”