Ontdek jouw geluk tijdens de jeugdboekenmaand in de bib

Het thema van de jeugdboekenmaand is dit jaar geluk. De bib maakt dus graag van de gelegenheid gebruik om geluk te verspreiden in Zottegem én kinderen en jongeren aan het lezen te krijgen. “De jeugdboekenmaand is het uitgelezen moment om kinderen en jongeren het plezier van lezen te laten (her)ontdekken. De hele maand maart worden de leukste kinder- en jeugdboeken in de kijker gezet, en dat elk jaar in een ander thema. Dit jaar is het thema geluk. De bib heeft een leuk activiteitenprogramma uitgewerkt en rolt dat samen met de scholen uit. Op die manier maken we kinderen warm om naar de bib te komen en wakkeren we hun leesplezier aan. Kom deze maand dus zeker eens langs in de bib en vaar mee op een stroom vol spannende, grappige en avontuurlijke verhalen", zegt schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V). Alle info op zottegem.be/jeugdboekenmaand.