Onderzoek naar PFAS rond brandweerkazerne: "Enkel gebruik van grondwater vermijden"

OVAM voerde een verkennend bodemonderzoek uit naar de aanwezigheid van PFAS in Zottegem. De metingen gebeurden op en rond de terreinen van de brandweerkazerne in de Meengracht. PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 chemische stoffen. Het gebruik ervan is sinds 2006 aan banden gelegd. In het verleden werd het vaak gebruikt in industriële toepassingen zoals de antiaanbaklaag in pannen, schoonmaakmiddelen en brandblusschuim. “De resultaten naar bodemgebruik zijn geruststellend, waardoor de no regret-maatregelen voor bodemgebruik niet langer van kracht zijn. Mensen mogen dus zelfgekweekte groenten eten en ook de eieren van hun kippen zijn veilig om te consumeren”, verduidelijkt schepen Leen Goossens.

Alle woningen in een perimeter van 500 meter rond de site van de brandweerkazerne respecteren wel enkele belangrijke maatregelen: drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken, gebruik het grondwater niet om jouw moestuin te bevochtigen of om zwembad(jes) te vullen, gebruik het grondwater enkel voor andere dingen zoals jouw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en planten water geven. “Het onderzoek van de OVAM loopt nog altijd. De komende tijd worden bijkomende risicolocaties onderzocht en wordt de PFAS-verontreiniging beter in kaart gebracht. Op basis van die nieuwe meetresultaten kunnen de maatregelen in de toekomst nog aangepast worden. Ons stadsbestuur staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en gezondheid. Zo zorgen we ervoor dat iedereen tijdig op de hoogte is bij nieuwe evoluties”, besluitt schepen Goossens.