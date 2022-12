OMG! Pilootproject voor gratis menstruatiemateriaal in Zottegemse scholen

Voor de zomer kregen de leerlingen van beide middelbare scholen een infosessie over menstruatie. Latifa El Kaddouri, een 22-jarige vroedvrouw die seks bespreekbaar maakt, praatte met hen over menstruatie: wat is het, welke middelen kun je gebruiken en hoe kun je dat hygiënisch doen. “Na de sessie ontvingen de meisjes van Soroptimist een zakje met maandverband, tampons, menstruatieslips en -cups. Ze konden die enkele weken uitproberen en nadien gaven ze hun feedback via een online enquête. De meerderheid van de meisjes koos voor maandverband", zegt Joke Renneboog.

Die feedback wordt nu omgezet. “De leerlingen van de Sint-Franciscusschool in Velzeke maakten kastjes om maandverband ter beschikking te stellen in enkele meisjestoiletten. Deze worden nu opgehangen en het gebruik opgevolgd. Op basis daarvan wil Soroptimist bekijken of ze dit pilootproject willen verder zetten in alle scholen", gaat Renneboog verder. Soroptimist, een ngo van vrouwen die opkomen voor vrouwenrechten, wil dat maandverband net als toiletpapier gewoon beschikbaar is in elk openbaar toilet. “We zien dit als een pilootproject dat we later willen uitbreiden naar alle Zottegemse scholen en openbare toiletten.”