Oekraïense Lyudmyla Voloshyna exposeert haar schilderijen in Zottegem: “Een echo van het zinloze geweld van de oorlog”

Lyudmyla Voloshyna (54) is afkomstig uit de regio van Cherson maar woont reeds enkele jaren in de streek van Aalst. Ze studeerde daar aan de Academie van Beeldende Kunsten in en promoveerde tot master in de schilder- en tekenkunst. Momenteel studeert deeltijds in het kunstonderwijs en vervolmaakt zich in de keramiek- en beeldhouwtechnieken. Haar schilderijen en aquarellen zijn een uitdrukking van haar diepste emoties ontstaan door de oorlog in haar thuisland, Oekraïne. Lyudmyla vindt door het creëren van haar kunstwerken een eigen manier om het oorlogsleed te verwoorden, maar ook om de schoonheid van de natuur in Oekraïne, die levendig is in haar herinneringen en dromen staat, te weerspiegelen. “Het hartverscheurende verdriet door het talloze menselijke leed in deze oorlog, maar ook mijn intense liefde voor de prachtige natuur in mijn vaderland laat ik zien in lijn schilderijen”, zegt ze. “In deze moeilijke oorlogstijd wil ik dichtbij mijn familie en vele vrienden staan, die nog in Oekraïne wonen. Ik leef intens met hen mee. Mijn werken zijn een echo van de tragische gebeurtenissen en het zinloos geweld van deze oorlog.”