Nieuwe infozuilen langs Jan de Lichtepad vertellen levensverhaal van bekende streekgenoot

Jan de Lichte zag het levenslicht in Velzeke op 7 april 1723. Ter ere van zijn 300ste verjaardag blaast het stadsbestuur het Jan de Lichtepad nieuw leven in. Op strategische plaatsen langs het pad komen acht nieuwe infozuilen die elk een deel van zijn levensverhaal vertellen. Zijn geboorte, rooftochten, arrestatie en dood, het komt allemaal aan bod. “De primeur van de nieuwe toeristische borden is voor de schoolgaande jeugd: op 31 maart wandelen zij recht de geschiedenis in en worden ze op verschillende plaatsen langs het Jan de Lichtepad opgewacht door enkele belangrijke figuren in het leven van de lokale struikrover", verklapt schepen Evert De Smet.

Boek van Louis Paul Boon

Een week later, op vrijdag 7 april, wordt de gegidste wandeling officieel ingehuldigd. “Na afloop snijden we in het Archeocentrum in Velzeke een verjaardagstaart aan. Snel inschrijven is dus de boodschap. Maar geen nood voor wandelaars of geschiedenisfans die de gegidste wandeling op vrijdag missen. Vanaf zaterdag 8 april kan je een wandelquiz ophalen op de Dienst Toerisme. De antwoorden op de vragen vind je langs het iconische Jan de Lichtepad. Wandelaars die hun formulier dezelfde dag terug indienen, krijgen een kleine attentie en maken kans op het prachtige boek van Louis Paul Boon ‘De Bende van Jan de Lichte’. Uiteraard kan je de wandelquiz daarna ook nog doen, gewoon voor het plezier", vertelt De Smet.

Ordinaire struikrover of idealist

Over de ware toedracht achter Jan de Lichte is al veel inkt gevloeid. Was hij een ordinaire struikrover, gedreven door armoede, of was hij een idealist die zich verzette tegen de gevestigde orde? “Misschien ligt de waarheid wel ergens in het midden. Wat wel vaststaat, is dat de bende van Jan de Lichte actief was in onze streek en dat de vele verhalen tot de verbeelding spreken. Het is niet moeilijk je in te beelden dat de Zottegemse struiken en bossen ooit het toneel waren van deze verhalen. Alleen al omdat zijn erfenis de geschiedenis levendig houdt, verdient hij een klein verjaardagsfeest”, vult schepen van Citymarketing Brecht Cassiman (N-VA) aan.

Inschrijven voor de officiële inhuldiging van de 3 kilometer lange wandeling kan via zottegem.be/jandelichte.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.