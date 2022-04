Nieuwe combi’s voor de politie Zottegem Herzele Sint-Lievens-Houtem

BRAKEL/BRUSSEL Na eerdere veroorde­ling en vrijspraak volgt nu toch veroorde­ling wegens misbruik van minderjari­ge stiefdoch­ter: “Er is opnieuw rechtvaar­dig­heid”

Voor het hof van beroep in Brussel is E.M. uit Brakel veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar waarvan twee met uitstel voor de aanranding van de eerbarheid van zijn toen minderjarige stiefdochter. Eerder was de man al ’s veroordeeld en en dan weer vrijgesproken voor de feiten.

8 april