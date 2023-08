Nieuwe atletiekpiste voor volgende zomer afgewerkt: “Zottegemse atletiekclubs al jaren vragende partij voor nieuwe atletiekpiste in tartan”

Start aan werken voor veiligere fietspaden en schoolomge­ving vanaf 21 augustus

Vanaf maandag 21 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met verschillende werken op de Provinciebaan/Steenweg op Aalst (N46) in Herzele en Zottegem. De werken zullen voor wat hinder zorgen op de N46 en zijstraten daarvan. De werf aan de schoolomgeving is er slechts een week. De heraanleg van de fietspaden neemt tot midden oktober in beslag.