Na twintig jaar krijgt school wat het wilt: proefopstelling met éénrichtingsverkeer in Grotstraat en Parkstraat

GrotenbergeOm de schoolomgeving in Grotenberge veiliger te maken, start er vanaf maandag 31 oktober een proefopstelling waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd in de Grotstraat en de Parkstraat. In de Grotenbergestraat en de Gentse Steenweg blijft tweerichtingsverkeer van toepassing. “Hiervoor zijn wij al twintig jaar vragende partij", zegt Christ Meuleman, directeur in VBS Grotenberge.

De verkeerssituatie in de schoolomgeving van Grotenberge, die vooral problemen oplevert op de begin- en einduren van de school, wordt aangepakt met een tijdelijke proefopstelling. In de Grotstraat en Parkstraat kan regulier doorgaand verkeer de komende maanden slechts in één richting rijden. In de Grotstraat wordt een uitzondering gemaakt voor lijnbussen en fietsers, in de Parkstraat voor fietsers en bromfietsers klasse A. Zij mogen wel nog steeds in beide richtingen rijden.

Al jaren problematisch

“De verkeerssituatie in de schoolomgeving van Grotenberge is al jarenlang problematisch. De verkeersveiligheid en -leefbaarheid zijn er onvoldoende doordat er fout geparkeerd wordt, te snel gereden wordt, files zijn bij de begin- en einduren van de school en er op de stoep gereden wordt. Om de omgeving veiliger te maken voeren we vanaf 31 oktober een proefopstelling in. Dat moet de schoolomgeving heel wat veiliger maken”, zegt burgemeester Evelien De Both (N-VA).

Uitzondering voor lijnbussen

Het éénrichtingsverkeer in de Grotstraat loopt van de Grotenbergestraat richting Gentse Steenweg met uitzondering van lijnbussen en fietsers. “Zijn mogen in tegengestelde richting rijden op een zogenaamde ‘bijzonder overrijdbare bedding’, die enkel en alleen door hen gebruikt mag worden. Het éénrichtingsverkeer in de Parkstraat loopt richting Grotstraat. Er zal een uitzondering zijn voor fietsers en bromfietsers klasse A. Zij mogen in tegengestelde richting rijden”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Cynthia Van Den Steen (CD&V).

Aanhouder wint

Directeur Christ Meuleman van Vrije Basisschool Grotenberge in de Grotstraat is tevreden met deze ingreep. “Al twintig jaar zijn wij vragende partij om in onze straat éénrichtingsverkeer in te voeren. Toen al hebben wij een schoolvervoersplan opgemaakt. Maar telkens weer botsten we op een muur. Dat de vele vergaderingen alsnog tot een compromis geleid hebben, bewijst nog maar eens dat de aanhouder wint. Na een evaluatie van de proefopstelling hopen we dat deze maatregel definitief van kracht wordt", reageert Meuleman.

