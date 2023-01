Na tal van ongevallen en bewonersprotest: proefopstelling op de Meire

Naar aanleiding van een aantal ongevallen en vragen van buurtbewoners om de onveilige situatie op de Meire aan te pakken, ging het stadsbestuur in overleg met De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer, de bevoegde wegbeheerder. “In samenspraak met hen beslisten we om een proefopstelling uit te werken. Door het smalle wegprofiel, de hoge parkeerbehoefte en de passage van busverkeer in twee richtingen zijn de mogelijkheden jammer genoeg beperkt”, vertelt schepen Cynthia Van den Steen.

Gezien een te hoge snelheid vaak aan de basis lag van de ongevallen die het voorbije jaar op de Meire gebeurd zijn, ligt de focus op een snelheidsverlaging. “Zo beslisten we om tijdens de proefopstelling het beurtelings parkeren op te heffen. In de plaats voorzien we drie geschrankte parkeerstroken waardoor er asverschuivingen worden gecreëerd. Dit werkt snelheidsverlagend. Daarbovenop voeren we ook een snelheidsbeperking van 30 per uur in tot aan het Meileveld", besluit de schepen.