Na bommelding op secundaire school in Wetteren ook bommelding voor huis leerkracht in Zottegem

Michelebeke/Elst Inbrekers stelen geld bij tweede inbraak in twee weken tijd in zelfde straat

Bij een inbraak in een huis aan de Nieuwstraat in Michelbeke is geld gestolen. Twee weken geleden was er in dezelfde straat al een gelijkaardige diefstal. Toen gingen de daders met laptops en juwelen aan de haal.

10 november