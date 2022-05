Multifunctionele sport- en recreatiesite, nieuwe appartementen en uitbreiding scholencampus: buurtbewoners bezorgd over leefbaarheid Bevegem

De buurt vindt het positief dat de stadionsite aangepakt wordt, wat het sportieve verenigingsleven van Zottegem ten goede zal komen. Bevegem is of wordt binnenkort de uitvalsbasis voor atletiek, rugby, baseball, skaten, turnen, bowling, tennis en padel. Toch zijn er heel wat vragen rond de komst van een bowling met 20 banen met bijhorende speelhal van 1.000 m², restaurant en buitenterras. Ook over zes kine- en dokterskabinetten op recreatiegrond worden heel wat vragen gesteld.

Parkeerbeleid

“Dat er na al die tijd nog altijd geen duidelijkheid is over cruciale zaken zoals openingstijden en een concrete invulling van de speelhal is op zijn minst merkwaardig te noemen. Ook over het gehanteerde parkeerbeleid worden veel bedenkingen gemaakt. Het stadionproject is de fase van het overleg intussen ontgroeid, want de bouwaanvraag hangt uit. Dat betekent dat ongeruste Bevegemnaren die dat willen, nog tot en met 26 juni individuele bezwaren kunnen indienen. Ze kunnen daarvoor het dossier inkijken bij de stadsdiensten of zich laten informeren bij de buurtvereniging", zegt Karen De Rocker.

Uitbreiding scholencampus

Ook de uitbreiding van het OLVC, waar de scholencampus Bevegem verdubbelt in capaciteit, zorgt voor uitdagingen qua mobiliteit en leefbaarheid. “Deze verhuis toestaan zonder milderende maatregelen, zou een regelrechte ramp zijn. Schoolomgevingen veilig maken is een topprioriteit van de Vlaamse regering. De buurt is daarom van mening dat er grondig moet nagedacht worden over de inrichting van de openbare ruimte. Gelukkig vinden we daarin een partner in het OLVC dat op eigen houtje een mobiliteitsstudie liet uitvoeren. De Bevegemse Buren zullen in samenwerking met het OLVC en de andere scholen voorstellen doen om de mobiliteit in Bevegem onder controle te houden. Het zou een optie kunnen zijn om tijdelijke proefopstellingen, met extra aandacht voor de bewoners en actieve weggebruiker, voor te stellen om de verkeersstromen te optimaliseren", gaat De Rocker verder.

Autoluwe woonwijk

De buurtvereniging dringt verder aan op het versneld tot stand komen van het mobiliteitsplan voor Bevegem. “Het combineren van zone 30 en blauwe zone met een duidelijk circulatie- en mobiliteitsplan zou de evolutie naar een verkeersveilige- en autoluwe woonwijk kunnen bevorderen. Veel bewoners toonden zich zeer bezorgd over de vele appartementen die kunnen bijgebouwd worden, bijvoorbeeld in de Acacialaan, op de Doornweg, Sabina van Beierenlaan en het Heilig Hartplein. De oplossing voor het probleem van grote mastodonten in de woonwijk ligt bij het finaliseren van het Woonomgevingsplan (WOP) door het stadsbestuur. Dit heeft een afdwingbaar karakter zodat bouwpromotoren geen vrijgeleide meer kunnen krijgen voor nieuwe bouwprojecten. Wij willen niet meer voor voldongen feiten gezet worden, zoals we in het recente verleden hebben meegemaakt. Al te vaak wordt er gezwaaid met het toverwoord participatie’ terwijl wij ondervinden dat alles al is beslist", besluit De Rocker.