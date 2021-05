Motorrijder kritiek na frontale botsing met personenwagen: brandweerman-ambulancier die ongeval ziet gebeuren, dient eerste zorgen toe

voetbal tweede provinciale B Seizoen zit er voor Levi Casteur (SV Sottegem) al op voor het echt begonnen is: “Twijfels over toekomst na nieuw kruisband­let­sel”

19 mei Tweedeprovincialer SV Sottegem heeft de trainingen nog maar amper hervat en krijgt al een stevige mokerslag te verwerken. Aanvaller Levi Casteur zakte immers na een onschuldige dribbel door zijn knie. Het verdict voor de 26-jarige spits is loodzwaar. Voor de tweede keer in drie jaar tijd is zijn kruisband afgescheurd. Vrijdag wordt hij in Antwerpen al geopereerd. Nadien wacht een revalidatie van zes tot negen maanden. “Ik weet niet of ik de voetbalschoenen nog zal aantrekken”, vertelt een zwaar ontgoochelde Casteur.