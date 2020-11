“Moeke Betty” (91) van dancing “De Parasol” overleden: “De verplichte coronasluiting is ze niet meer te boven gekomen”

28 jaar was Elisabeth, toen zij en haar man aan de Pierkensstraat in Velzeke een horecazaak begonnen. De Parasol was toen nog een typisch dorpscafé met een winkeltje erbij. “Wij hadden hier de eerste supermarkt in Zottegem. Door het grote succes moesten we voortdurend uitbreiden en omdat mijn man en ik verzot waren op orgelmuziek, haalden we zo’n automatisch exemplaar in huis. Het was meteen een grote attractie. En zo was Dancing Parasol’ geboren”, vertelde Elisabeth enkele jaren geleden in een interview in onze krant.