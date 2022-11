Mobibus houdt voor tweede keer halt in Zottegem

De Mobibus is een rondreizende, interactieve tentoonstelling over mobiliteit en verkeersveiligheid, specifiek toegespitst op het buitengewoon onderwijs. Aan de hand van quizvragen en spelopdrachten maken de leerlingen kennis met thema’s zoals zichtbaarheid, gedrag en attitude in het verkeer en de risico’s van de dode hoek. “Aangezien er vanuit het buitengewoon onderwijs heel wat vraag was naar een specifiek initiatief om de verkeerslessen te ondersteunen, werd de Mobibus volledig afgestemd op leerlingen uit deze doelgroep, en wordt er rekening gehouden met hun specifieke behoeften. Voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs is het bovendien moeilijker om zelfstandig ervaring op te doen in het verkeer. Vaak worden zij onder begeleiding of met georganiseerd vervoer naar school gebracht. Daarom wordt ingezet op een educatieve aanpak die zo dicht mogelijk aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. We nemen als stad met veel plezier voor de tweede keer deel aan dit waardevol project van de VSV”, vertelt schepen van Mobiliteit Cynthia Van Den Steen (CD&V).