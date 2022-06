Minister Diependaele investeert in restauratie van gevels en dak stadhuis

Zottegem Extreem hoge PFAS-waar­den in putwater van koppel zonder leidingwa­ter: "Vervuiling komt door brandweer­ka­zer­ne maar wij draaien op voor de kosten”

Een gepensioneerd koppel dat in een straal van 100 meter rond de Zottegemse brandweerkazerne woont, zit met een hoge concentratie PFAS in het putwater. “Aangezien wij geen aansluiting op het stadswater hebben, zijn wij genoodzaakt om water in flessen te kopen. En wat de impact op onze gezondheid is, wordt momenteel onderzocht", zeg de 63-jarige Eddy Leeman.

