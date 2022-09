Milieudienst werkt plan uit om energiekosten te drukken: "Niets doen is geen optie"

Brakel Basis­school Het Groene Lilare start met geïnte­greer­de kleuterwer­king

Het nieuwe schooljaar is ondertussen van start gegaan. Voor de kleuters van Basisschool Het Groene Lilare in Zegelsem zal het er dit jaar iets anders uitzien. De school start dit jaar namelijk met geïntegreerde kleuterwerking, waarbij kleuters van verschillende leeftijden regelmatig in één klas zitten.

4 september