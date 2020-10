Met dichtgeknepen billen naar wekelijkse markt: stad vergeet mobiele toiletten voor marktkramers en bezoekers

“Dat we ons niet kunnen opwarmen met een hete tas koffie, tot daar aan toe. Maar dat we niet naar het toilet kunnen, dat is erover. We hebben deze ochtend geprobeerd om het stadsbestuur te contacteren, maar daar gaf niemand thuis. En het openbare toilet in het stadhuis mogen we niet gebruiken. Wij moeten dus een hele voormiddag de billen dichtknijpen om niet in ons broek te doen. En dan heb ik het nog niet over de marktgangers gehad. Zij zullen ook snel weg zijn als ze merken dat er geen toiletten zijn. Na alle miserie die we al hebben meegemaakt, had ik toch een beetje meer respect verwacht. Wij doen er alles aan om het marktgebeuren veilig te laten verlopen. En dan dit weer", zucht Monique.

Stadhuis

Schepen van Lokale Markten Evelien De Both (N-VA) is verwonderd dat er geen sanitair voorzien is voor de marktkramers. “Ik heb nochtans doorgeven om mobiele toiletten te voorzien. Ik ga meteen luisteren wat er is fout gelopen en een oplossing proberen zoeken", zegt ze. Een halfuurtje later belt de schepen terug. “De toiletten in het oude stadhuis mogen gebruikt worden. We gaan daar iemand voorzien om ze na gebruik telkens te ontsmetten. Ook sommige horecazaken die afhaal doen, stellen hun toiletten ter beschikking. Voor volgende week bekijken we of het opportuun is om ook mobiele toiletten te plaatsen", laat schepen De Both weten.