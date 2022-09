Meer fietscomfort langs de Rijkestraat

De aannemer vervangt de fietspaden in klinkers langs beide zijden van de gewestweg vanaf het kruispunt van de Slijpstraat door het centrum van Strijpen tot aan de Pastoriestraat. De fietspaden krijgen een nieuwe asfaltlaag en worden comfortabeler over een zone van anderhalve kilometer. Waar mogelijk worden de fietspaden ook breder. De voetgangers kunnen langs de werfzone passeren. Fietsers rijden om via de Bostmolenstraat, de Slijpstraat, Molenhoek, de Krommestraat , Traveins, Meileveld en de Pastoriestraat, of omgekeerd. Het gemotoriseerd verkeer richting Zottegem kan steeds langs de werfzone blijven passeren. Het verkeer richting Zwalm rijdt om via de Beugelstraat, de Provinciebaan (N46), de Noordlaan (N415) en de Zuidlaan (N416) in Zwalm. Ook het openbaar vervoer volgt deze omleidingen.