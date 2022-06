Markt wordt weekend lang Rock Zottegemplein: "Met walk of fame en muziek"

Bazel Op huizen­jacht in... Bazel: “Charme en rust te over, maar daar hangt een prijskaart­je aan vast”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze keer doen we dat in Bazel, een van de mooiste dorpen in Oost-Vlaanderen. Voor een open bebouwing heb je er meestal meer dan een half miljoen nodig. “Maar hoe verder weg van de invalswegen, hoe goedkoper.”

