Man overleden bij zware uitslaande brand in Zottegem

Het centrum van Zottegem werd vrijdagavond geteisterd door een zware uitslaande brand in de woning naast café The Joker. Brandweerploegen van Herzele, Zottegem en Sint-Lievens-Houtem werden omstreeks 22 uur opgeroepen voor een brand op de hoek van Vestenstraat en de Laurent Demetsstraat. Bij aankomst sloegen de vlammen al uit het dak.

De brandweer zette alles op alles om uitbreiding te voorkomen, het vuur onder controle te krijgen en op zoek te gaan naar de bewoner, een alleenstaande man, waarvan in eerste instantie niet duidelijk was of hij thuis was. “Onze hulpdiensten konden de man uiteindelijk lokaliseren en naar buiten brengen waarna de reanimatie startte. Dat bleek helaas tevergeefs”, vertelt burgemeester Evelien De Both (N-VA) die ter plaatse kwam.