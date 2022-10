Man (94) en vrouw (92) in ziekenhuis na brutale homejacking: "Aan de plas bloed te zien, heeft moeder zich hevig verzet"

ZottegemEen koppel negentigers uit Zottegem lig in het ziekenhuis na een brutale homejacking in de nacht van dinsdag op woensdag. “Het was de thuisverpleging die mijn ouders woensdagochtend vond. Moeder lag in een plas bloed en vader was zwaar in shock", vertelt de dochter van het koppel.