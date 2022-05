Maatregelen tegen aanhoudende droogte: onttrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen

De lange periode zonder significante neerslag zorgt ervoor dat de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen sterk onder druk komen te staan. Het onttrekkingsverbod bepaalt dat er geen water mag opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. “Voor Zottegem gaat het over de Zwalmbeek die ontspringt in Zwalm maar uitmondt in de Molenbeek in Velzeke. Ook de Plankebeek op grondgebied Erwetegem valt onder het verbod. Het onttrekkingsverbod geldt vanaf 11 mei en blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Deze maatregelen van de gouverneur zijn niet van toepassing op het drinkwater. De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment geen maatregelen om het verbruik van leidingwater bij Zottegemnaren te beperken. Natuurlijk is het altijd een goeie ingesteldheid om zuinig om te gaan met leidingwater. Zo kunnen we allemaal helpen om een droogteproblematiek zoals in 2020 te vermijden,” zegt burgemeester Evelien De Both (N-VA).