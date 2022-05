Luchtvaarttentoonstelling brengt ooggetuigen WOII en nabestaande neergestorte Duitse piloot naar Archeocentrum Velzeke

De opening op donderdagavond 19 mei startte met het overvliegen van twee stuntvliegtuigen tot grote verbazing van de bijna 400 aanwezigen, waaronder minister Matthias Diependaele en gedeputeerde An Vervliet. Naar aanleiding van de tentoonstelling onderzocht BAHAAT met een magnetometer en een metaaldetector een veld in Zwalm waar op de eerste dag van de Tweede Wereldoorlog een Duitse bommenwerper neerstortte. De vier inzittenden sneuvelden. Ze werden door de plaatselijke pastoor in ongewijde grond begraven, tot ongenoegen van de Duitse bezetter. Dat vertellen ooggetuigen van het luchtgevecht, twee frisse negentigers waarvan één nog op de opening van de tentoonstelling aanwezig was. Het wrak van de Heinkel He 111 werd na de Achttiendaagse Veldtocht geborgen, maar de onderdelen en munitie die BAHAAT alsnog kon vinden, kregen een ereplaats op de expo.

Op de opening van de expo arriveerde ook Florian uit München. Hij had de naam van zijn grootvader, die hij nauwelijks gekend heeft, ontdekt op de BAHAAT-website. Wilfried Arndt, radiotelegrafist van een Messerschmitt, vloog in 1943 met de moed der wanhoop uit tegen Amerikaanse Thunderbolts. De actie draaide uit op aussteigen met de parachute boven Assenede. In 2010 groeven de Vlaamse overheid en BAHAAT het wrak op. Voor het eerst werd een vliegtuig wetenschappelijk opgegraven. Naast deze primeurs is er nog heel wat te ontdekken in de tentoonstelling. Twee tijdsbanden brengen de geschiedenis van de luchtvaart vanaf de pioniersperiode tot en met WO II. Tijdens de Archeologiedagen van 20 tot 22 mei is er uitzonderlijk gratis toegang en zijn er gratis rondleidingen in de nieuwe tentoonstelling.