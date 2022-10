Lokale brouwerijen promoten brouwsels op 28ste bierhappening: ook BLES-bier terug van weggeweest

Zottegem CAS ontvangt vier hedendaag­se kunste­naars

In oktober heeft CAS (Contemporary Art Space) vier hedendaagse kunstenaars te gast in zijn ruimtes in Zottegem. Curator Nadine Prieels verzamelde Sander Buyck, Saar De Buysere, Josse De Maesschalck en Sien Godderis rond het thema ‘In through the out door’, de titel van een lp van de legendarische rockgroep Led Zeppelin.

27 september