Leerlingen VBS Grotenberge trekken nieuwbouw in: "Geen overbodige luxe"

Of we geïnteresseerd ware om op 1 september eens langs te komen, vroeg directeur Christ Meuleman ons aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Want hij had wel belangrijk nieuws te melden. Dus trokken we vandaag omstreeks 8.15 uur al naar Grotenberge. In de inkomhal was het al een drukte van jewelste. Elke kind poseerde fier op de rode loper terwijl leerkracht en huisfotograaf Bert Eloot de kiekjes schoot. Veel tijd om van het schouwspel te genieten, krijgen we niet want de directeur wenkt al om hem te volgen.