Leerlingen ruimen zwerfvuil na bezoek paashaas

Overleden man (45) belandde in gracht na avondje op café: “Hij had maar drie pintjes op”

In Gootje, in het centrum van Balegem (Oosterzele), werd maandagochtend het levenloze lichaam van een man aangetroffen in een gracht. Het gaat om een 45-jarige man die zondagavond voor het laatst was gezien in zijn stamcafé even verderop. Het parket onderzoekt de doodsoorzaak.