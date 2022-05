Leerlingen Richtpunt campus Zottegem winnen Technologieprijs op Solar Olympiade

ZottegemOp de Solar Olympiade hebben de leerlingen van Richtpunt campus Zottegem de Technologieprijs gewonnen met één van hun zonnewagens. “Naast een ‘snelle’ wagen kozen we ook een technisch vernieuwende wagen te bouwen en dat heeft het verschil gemaakt. Zo was de jury onder de indruk van de toepassing van het digitale deel waarmee info zoals temperatuur en batterijcapaciteit kan weergegeven worden", zegt leerling Stijn Van Nuffel.

De Solar Olympiade is een jaarlijkse wedstrijd waarbij een 150-tal leerlingen uit het secundair onderwijs de keuze krijgen om een gadget op zonne-energie te maken of om een zonnewagen te bouwen. De leerlingen van het 4e jaar elektriciteit-elektronica van Richtpunt campus Zottegem kozen voor het bouwen van twee zonnewagens. “De opdracht is om een zonnewagen te bouwen waarmee zo snel mogelijk een parcours van 12 meter kan afgelegd worden”, zegt begeleidend leerkracht Johan Van Laere. “Ik ben vooral fier op de manier waarop ze de projecten hebben aangepakt. Ze verdeelden zich in verschillende groepjes met elk een eigen specialisatie. Zo konden de leerlingen gedurende het schooljaar anticiperen op problemen. Naast het technische gedeelte hebben zij ook nagedacht over de marketing in de vorm van een logo, een trui voor op de finaledag en een zelf ontworpen website. Met die website is het voor de leerkracht en voor de begeleiders van KU Leuven, gemakkelijk om de vooruitgang binnen de verschillende fasen te volgen.”

Probleemoplossend denken

Met de deelname aan de Solar Olympiade heeft de school een groot doel voor ogen. “We willen de leerlingen inspireren om een uitdaging aan te gaan, hen stimuleren om out-of-the-box en probleemoplossend te denken. Het resultaat is enerzijds een prachtig product en anderzijds een gezonde portie voldoening door het succesvol afwerken van STEM-projecten. Het ontwerpend leren en leren ontwerpen waarbij de leerlingen de kans krijgen om nieuwe dingen te creëren is wat we binnen Provinciaal Onderwijs Vlaanderen benoemen als STEM onderwijs. Innovatie is hierbij het sleutelwoord", aldus Van Laere.

Duurzame energie

Het winnen van de prestigieuze Technologieprijs was volgens de jury vooral toe te schrijven aan het innovatieve karakter van de projecten en de visie van beide teams rond circulaire economie. Dat wil zeggen dat beide teams zo veel mogelijk proberen om materialen die al gebruikt zijn en die nog in goede staat zijn, te hergebruiken. Een voorbeeld hiervan is het gebruiken van een oude elektrische kabelboom van een auto voor het aansluiten van de elektrische schakelkringen. “We hebben er alles aan gedaan om de beide solarwagens zo veilig mogelijk te maken”, zegt Stijn Van Nuffel. “Eenvoud en functionaliteit staan daarbij voorop. Het is een mooi uitdagend project om onze lessen elektriciteit en elektronica om te zetten in deze praktische toepassing. Duurzame energie in al zijn toepassingen zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden.”