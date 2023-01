Leerling van 8 jaar krijgt toeval op speelplaats: “Zijn toestand is stabiel”

Zottegem RESTOTIP. Aleandro Luparello in Zottegem: proef Sicilië op je bord

In het centrum van Zottegem ligt het Italiaans restaurant Aleandro Luparello. Chef Aleandro leerde de knepen van het vak al van jonge leeftijd in de keuken bij zijn vader. Al snel was duidelijk dat zijn passie lag bij de ingrediënten van de Italiaanse keuken. Hoog tijd dus om even halt te houden en te proeven van wat de Siciliaan op de borden tovert.

10:09