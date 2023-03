Leerkrachten VBS Grotenberge en Klavertje 4 in de bloemetjes gezet

Vzw Foxtrot zamelt via JEZ! geld in om jongeren zinvolle dagbeste­ding te geven

Niet alle jongeren worden thuis even goed opgevolgd. Laat staan extra begeleid indien ze extra noden kennen zoals hechtingsproblemen, ASS, ADHD of een instellingsverleden hebben. De toegang tot de laagdrempelige hulpverlening met paarden is dan ook onbereikbaar. Via de actie JEZ! wil Annelore Lauwereys van de vzw FOXtrots in Bavegem geld inzamelen om haar project nog kenbaarder te maken.