LDC De Bron viert tweejarig bestaan

Dansleraar MoveZ in de cel voor grensover­schrij­dend gedrag met minderjari­gen. Maar blijft hij daar ook?

Hij kon nog even een concert van Beyoncé meepikken, samen met enkele leerlingen. Maar daarna werd het een voorlopig enkeltje richting gevangenis voor de oprichter, voorzitter en dansleraar van MoveZ in Zottegem. Nochtans hoefde dat voor de raadkamer niet. Vraag is of Kamer van Inbeschuldigingstelling vandaag een enkelband wel genoeg vindt na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van de man met minderjarigen.