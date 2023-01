Langs ongerepte stukjes natuur en prachtige panorama’s: ontdek de oude spoorwegbedding in de Zwalmvallei

ZottegemZin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van oude trein- en tramsporen. Zo wandel je in de Vlaamse Ardennen langs een oude spoorwegbedding in de Zwalmvallei.