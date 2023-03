Laadpalen in Zottegem: 12 publieke en er zijn er nog op komst

In Zottegem kan je een elektrische wagen opladen op het Romeins Plein in Velzeke, op de parkings van de bibliotheek, het OCMW, het kasteel van Breivelde, de Bevegemse Vijvers, het Heilig Hartplein, in de Molenstraat, de Vestenstraat en de Smissenhoek, in Zuster Angelalaan en Broeder Mareslaan en ter hoogte van Campus De Bron. Om een overzicht te bewaren op alle toekomstige laadpalen op het grondgebied, wordt daarom een visiekaart ontwikkeld.

De prijs is afhankelijk van de manier waarop je betaalt. “Je kan rechtstreeks aan de exploitant van de laadpaal betalen of gebruik maken van een laadpas. De prijzen verschillen ook van exploitant tot exploitant. Een duidelijk zicht hebben we er als stad niet op. De prijs wordt in de meeste gevallen via de laad-app gecommuniceerd. Wil je als particulier een laadpaal plaatsen, moet je met enkele voorwaarden rekening houden. De Vlaamse overheid geeft eigenaars van een elektrische wagen de kans om een publieke laadpaal aan te vragen indien er binnen de 250m van de woning geen laadpaal aanwezig is én indien de burger zelf geen laadinfrastructuur kan voorzien op privé terrein", geeft de schepen nog mee.