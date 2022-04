Kunstweek op OLVC Campus Centrum

Van 20 tot 22 april laten alle leerlingen van het OLVC Campus Centrum hun boekentas thuis. Ze nemen dan op school deel aan een kunstweek, die er voor het eerst georganiseerd wordt. Het idee hiervoor is ontstaan in het team van leerkrachten plastische en muzische opvoeding. Hiermee willen ze het belang van artistieke vakken in het secundair onderwijs onder de aandacht brengen. Het aantal uren dat voor kunst voorzien zijn, zal in de toekomst helaas drastisch verminderd worden in het katholieke onderwijsnet. Op zaterdag 23 april opent de school haar deuren voor het grote publiek. Iedereen kan er dan een kijkje komen nemen in het Openluchtmuseum, waarin de school tegen die tijd omgetoverd zal zijn.